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Любимов обсуждал с Мединским судьбу рязанского филиала института культуры еще в августе. Об этом журналисту RZN.info рассказал пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
«Николай Любимов и министр культуры России Владимир Мединский обсуждали этот вопрос во время их недавней встречи в Москве. Знают о сложившейся ситуации и в администрации президента РФ», — сказал он.
Также Арапов отметил, что у региона есть несколько путей решения сложившейся проблемы.
«Региональные власти готовы предложить несколько вариантов решения сложившейся ситуации, но сейчас все мы находимся в режиме ожидания, поскольку ничего еще не ясно и никаких официальных документов о закрытии филиала пока не поступало», — рассказал он.
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