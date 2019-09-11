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21:42, 11 сентября 2019 380
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Из-за аварии в центре Рязани холодную воду отключат на семи улицах. Список

Из-за аварии в центре Рязани холодную воду отключат на семи улицах. Список

Из-за аварии в центре Рязани холодную воду отключат на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Это коснется следующих адресов:

  • Улица Марта;
  • Улица Гражданская;
  • Улица Электрозаводская;
  • Улица Попова;
  • Улица Радиозаводская;
  • Второй проезд Новой;
  • Четвертый проезд Новой;
  • ЦТП Попова 6/6.

Также подачу холодной воды снизят по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе (дома 1-47, 2-20);
  • Микрорайон Кальное;
  • Улица Есенина;
  • Улица Грибоедова;
  • Проезд Грибоедова;
  • Улица Ленина;
  • Улица Щедрина;
  • Проезд Щедрина;
  • Улица Затинная;
  • Проезд Речников;
  • Улица Скоморошинская;
  • Улица Подгорная;
  • Улица Введенская;
  • Улица Полевая;
  • Улица Свободы;
  • Улица Вознесенская;
  • Улица Фирсова;
  • Улица Урицкого;
  • Площадь Театральная (дома 1,3,5).

Ремонтные работу проведут в течение ночи и утра. Воды не будет с 21:00 11 сентября до 12:00 12 сентября.


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