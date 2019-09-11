Фомин встретился с молодыми депутатами

В среду, 11 сентября, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин встретился с новоизбранными молодыми депутатами. Участники встречи подвели итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления.

Мандаты получили 48 человек, двое из них стали главами сельских поселений. Ирина Копылова заняла должность руководителя администрации в Заборье. Она рассказала, что у нее был «очень маленький срок» для подготовки к выборам. В своей речи она поблагодарила членов партии и депутатов облдумы за помощь, отметив, что готова к «плодотворной работе».

В свою очередь, Аркадий Фомин заметил, что кампания в целом было непростая, но, «выражаясь спортивным языком, все хорошо выступили».

«Наших кандидатов поддержали граждане по 331 мандату из 372. Это достаточно высокий уровень победивших на муниципальных выборах. Особенно радует, что почти 15% из них — молодые люди до 35 лет. Мне за вас искренне радостно», — сказал Фомин, отметив, что в случае с Ириной Копыловой весь административный ресурс поселения работал против нее, включая действующего главу и его команду.

Кроме того, секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что в предвыборный период партии предстояло выстроить «технологичную умную избирательную кампанию». Кандидатам нужно было заявить о своих программе и команде и «планомерно отработать каждый населенный пункт».

«Мы включили в эту работу партийный ресурс — депутатов различных уровней, которые также выезжали на место, встречались с людьми. Но главное — это настрой и желание самого кандидата, который поверил и в себя, и в партию», — заключил Фомин.

Также молодые депутаты обсудили с лидером регионального отделения партии планы по дальнейшей работе и поговорили о возникающих проблемах. Так, избранная в селе Шостье Касимовского района Александра Постникова попросила оказать содействие с ремонтом водопроводной системы и проведением в населенный пункт интернета. Депутат из Спасска Максим Никитин рассказал о своих предложениях по продвижению партийного проекта «Детский спорт». Аркадий Фомин пообещал помочь.