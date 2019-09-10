Жительница Новомосковска испугалась за свой «Инфинити» и оплатила 139 штрафов

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Фото: Ru.wikipedia.org
Жительница Новомосковска испугалась за свой Infiniti и оплатила 139 штрафов ГИБДД. Об этом сообщила
У нарушительницы накопилось более 100 тысяч рублей долга. Приставы направили женщине требование о предоставлении автомобиля для проведения ареста, после чего она погасила всю имеющуюся задолженность в полном объеме.
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