Юная тумчанка стала третьей в полумарафоне во Владимире

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Фото: Издательство «Пресса»
11-летняя тумчанка Виктория Теребейчик заняла третье мест в полумарафоне «Золотые ворота», который прошел 7 сентября во Владимире. Спортсменка пробежала дистанцию 600 метров, пишет издательство «
«Это первые Викины соревнования такого масштаба. Я очень рада и горжусь за дочь. Переживала за нее. Все-таки конкурентов было достаточно из Рязани, Тулы и Владимира», — рассказала мать девочки Ирина Кобалкина.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».