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16:36, 10 сентября 2019 154
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В среду на 15 рязанских улицах отключат свет

В среду на 15 рязанских улицах отключат свет

В среду, 11 сентября, на 15 рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты будут ремонтировать воздушную линию с 9:30 до 13:00. Из-за этого электричества отключат по адресам:

  • 7-й Аллейный проезд, дома №№1-16, 30, 36, 46, 51,
  • 1-й Дягилевский проезд, дома №№ 27, 32,
  • Аллейный проезд, дома №№1-22, 23, 27, 29, 31, 32, 35, 40,
  • 6-й Аллейный проезд, дома №№1-22, 26а, 32, 33,
  • 4-й Аллейный проезд, дома №№1, 3, 5-29, 38,
  • улица Урожайная, дома №№1-30, 33, 35, 36, 37, 39, 45,
  • 3-й Аллейный проезд, дома №№1-30, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 46,
  • 2-й Аллейный проезд, дома №№1-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 41, 45,
  • 1-й Аллейный проезд, дома №№1-24, 28, 30, 32, 36, 38, 40,
  • улица Парковая, дома №№2-22 (четная сторона), 19,
  • улица Ясеневая, дома №№3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
  • улица Аллейная, дома №№2 по 46 (четная сторона), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 23,
  • улица Парковый проезд, дома №№1-34,
  • улица Дягилевская, дома №№1-53,
  • улица Ольховая, дом №15.

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5 часов назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

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