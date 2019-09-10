В Сараях столкнулись «Шкода» и «Киа»

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Фото: Издательство «Пресса»
В понедельник, 9 сентября, в Сараях столкнулись Skoda и Kia. Об этом сообщило издательство «
ДТП произошло на объездной дороге. 51-летний водитель Skoda на перекрестке не уступил дорогу Kia. За рулем второй машины находилась 57-летняя женщина. Ей потребовалась медпомощь.
Автоинспекторы отмечают, что на этом перекрестке водители часто не учитывают приоритет главной дороги.
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