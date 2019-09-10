В Ряжском районе «Ниссан» врезался в фуру, пострадал подросток

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Фото: Издательство «Пресса»
В Ряжском районе Nissan Almera врезался в фуру. Травмы получил 13-летний пассажир легковой машины, сообщиает издателсьттво «
Авария произошла в воскресенье, 8 сентября, около 13:00 на 301 километре федеральной трассы «Р-22». На перекрестке Nissan не уступил дорогу DAF с полуприцепом.
За рулем первой машины был 37-летний житель Ряжска. Зарегистрированной в Азербайджане фурой управлял 51-летний гражданин республики.
Отмечается, что в ДТП пострадал 13-летний сын водителя Nissan. У него ушиб правого бедра.
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