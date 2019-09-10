В Ряжском районе иномарка съехала в кювет, есть пострадавшие

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Ряжском районе иномарка съехала в кювет. Об этом сообщил сайт ИД
Авария произошла в воскресенье, 8 сентября, около 10:00. На 15 километре дороги «Журавинка-Марчуки-2» автомобиль Hyundai Solaris съехал в кювет.
За рулем легковушки находилась 39-летняя жительница Александро-Невского. Предположительно она неправильно выбрала скорость. Пассажиры иномарки, 64-летняя пенсионерка и 20-летний юноша, пострадали.
Женщину госпитализировали в Ряжский межрайонный медицинский центр, а юноше оказали помощь в медицинском учреждении Милославского района.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду в Рязанской области воздух прогреется до +27 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Блогер Варламов раскритиковал платную детскую площадку в Липецке
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.