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15:27, 10 сентября 2019 97
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В Рязани пенсионерка по ночам продавала алкоголь

В Рязани пенсионерка по ночам продавала алкоголь

Фото: Pixabay.com

В Рязани пенсионерка по ночам продавала алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жители домов по улице Корнилова рассказали полицейским, что их 63-летняя соседка круглосуточно торговала спиртным.

«Поэтому вокруг ее дома даже ночью встречались люди, склонные к злоупотреблению спиртным и к совершению правонарушений в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, женщину уже наказывали по части 1 статьи 14.17.1 КоАП («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»).


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