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Фото: Pixabay.com
В Рязани пенсионерка по ночам продавала алкоголь. Об этом сообщила
Жители домов по улице Корнилова рассказали полицейским, что их 63-летняя соседка круглосуточно торговала спиртным.
«Поэтому вокруг ее дома даже ночью встречались люди, склонные к злоупотреблению спиртным и к совершению правонарушений в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, женщину уже наказывали по части 1 статьи 14.17.1 КоАП («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»).
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»).
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