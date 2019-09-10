В Касимове «Нива» сбила девушку-пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 9 сентября, в Касимове Niva сбила девушку-пешехода. Об этом
Авария произошла около 20:20 у дома №24 на улице Советской. За рулем машины был 18-летний горожанин. Предварительно, он сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу не по «зебре».
Пострадавшую госпитализировали.
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