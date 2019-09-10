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12:03, 10 сентября 2019 165
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Сотрудники кадомского магазина заперли ребенка, заподозрив его в краже. На них завели дело

Сотрудники кадомского магазина заперли ребенка, заподозрив его в краже. На них завели дело

Сотрудникам кадомского магазина, запершим ребенка, грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По данным следствия, владелец и продавец магазина заперли в помещении магазина 16-летнего подростка. Со слов подозреваемых, они хотели поговорить с несовершеннолетним, заподозрив его в кражах. На место вызвали мать подростка, которая обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «Д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего).


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Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 4

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

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