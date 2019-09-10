Сотрудники кадомского магазина заперли ребенка, заподозрив его в краже. На них завели дело

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Сотрудникам кадомского магазина, запершим ребенка, грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщил
По данным следствия, владелец и продавец магазина заперли в помещении магазина 16-летнего подростка. Со слов подозреваемых, они хотели поговорить с несовершеннолетним, заподозрив его в кражах. На место вызвали мать подростка, которая обратилась в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по пункту «Д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
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