Студенты рязанского агроуниверситета поучаствовали в конкурсе патриотической песни

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В воскресенье, 8 сентября, студенты РГАТУ имени Костычева поучаствовали в городском конкурсе патриотической песни «Вместе с Россией». Его проводили в рамках Всероссийского проекта «Дни воинской славы».
Более 30 исполнителей выступали в номинациях:
Представители агроуниверситета Владимир Волков, Евгений Шитиков и Кристина Девяткина победили в номинации «Сольное пение».
Студентка первого курса Дарья Бышова, выступившая в возрастной группе от 17 до 25 лет, получила диплом третьей степени. Вокальная группа «Сту-Дэрк» (Алина Синякина, Евгения Шитикова и Анна Попкова) заняла второе место.
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