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12:56, 10 сентября 2019 227

Студенты рязанского агроуниверситета поучаствовали в конкурсе патриотической песни

Студенты рязанского агроуниверситета поучаствовали в конкурсе патриотической песни

В воскресенье, 8 сентября, студенты РГАТУ имени Костычева поучаствовали в городском конкурсе патриотической песни «Вместе с Россией». Его проводили в рамках Всероссийского проекта «Дни воинской славы».

Более 30 исполнителей выступали в номинациях:

  • «Сольное пение» (возрастные группы 11-16 лет и 17-25 лет),
  • «Дуэт»,
  • «Вокальная группа»,
  • Ансамбль".

Представители агроуниверситета Владимир Волков, Евгений Шитиков и Кристина Девяткина победили в номинации «Сольное пение».

Студентка первого курса Дарья Бышова, выступившая в возрастной группе от 17 до 25 лет, получила диплом третьей степени. Вокальная группа «Сту-Дэрк» (Алина Синякина, Евгения Шитикова и Анна Попкова) заняла второе место.


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