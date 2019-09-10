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Рязанские антимонопольщики раскрыли картель на рынке ремонта дорог. Об этом сообщил
Дело о нарушении возбудили в отношении ООО «Долстрим», ООО «Импульс» и ООО Платан" по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (заключение антиконкурентного соглашения).
Выяснилось, что 24 августа 2018 года по заданию регионального минтранса прошел электронный аукцион на заключение договора по строительству дороги: «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» подъезд: Фролово в Старожиловском и Рязанском районах Рязанской области.
К торгам допустили пять организаций, в том числе ООО «Долстрим», ООО «Импульс», ООО «Платан».
Во время торгов предложение о снижении цены договора на 0,5% поступило на 17-й секунде от ООО «Долстрим». Затем цену по очереди начали снижать ООО «Импульс» и ООО «Платан».
За три минуты 21 секунду от начала последние две организации снизили цену контракта на 36% от первоначальной максимальной цены. Заказчик отклонил заявки, так как их заведомо составили с нарушениями.
Контракт заключили с ООО «Долстрим». Во время расследования выяснилось, что ООО «Импульс» и ООО «Платан» подавали заявки на участие, а также ценовые заявки через один ip-адрес. Также выяснилось, что ремонт дорог организации никогда не осуществляли.
Компании участвовали в аукционе для гарантированной победы ООО «Долстрим».
По итогам с организацией заключили контракт с минимальным снижением начальной цены. Проверка подтвердила взаимодействие всех участников.
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