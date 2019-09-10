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22:47, 10 сентября 2019 274
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Рязанские антимонопольщики раскрыли картель на рынке ремонта дорог

Рязанские антимонопольщики раскрыли картель на рынке ремонта дорог

Рязанские антимонопольщики раскрыли картель на рынке ремонта дорог. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.

Дело о нарушении возбудили в отношении ООО «Долстрим», ООО «Импульс» и ООО Платан" по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (заключение антиконкурентного соглашения).

Выяснилось, что 24 августа 2018 года по заданию регионального минтранса прошел электронный аукцион на заключение договора по строительству дороги: «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» подъезд: Фролово в Старожиловском и Рязанском районах Рязанской области.

К торгам допустили пять организаций, в том числе ООО «Долстрим», ООО «Импульс», ООО «Платан».

Во время торгов предложение о снижении цены договора на 0,5% поступило на 17-й секунде от ООО «Долстрим». Затем цену по очереди начали снижать ООО «Импульс» и ООО «Платан».

За три минуты 21 секунду от начала последние две организации снизили цену контракта на 36% от первоначальной максимальной цены. Заказчик отклонил заявки, так как их заведомо составили с нарушениями.

Контракт заключили с ООО «Долстрим». Во время расследования выяснилось, что ООО «Импульс» и ООО «Платан» подавали заявки на участие, а также ценовые заявки через один ip-адрес. Также выяснилось, что ремонт дорог организации никогда не осуществляли.

Компании участвовали в аукционе для гарантированной победы ООО «Долстрим».

По итогам с организацией заключили контракт с минимальным снижением начальной цены. Проверка подтвердила взаимодействие всех участников.


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