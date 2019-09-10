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11:00, 10 сентября 2019 428

Рязанцев научат печь итальянскую пиццу

Рязанцев научат печь итальянскую пиццу

В четверг, 12 сентября, в пиццерии «Неаполь» детей научат готовить итальянскую пиццу в дровяной печи. Мастер-класс анонсировала пресс-служба конференц-отеля «Старый город».

По словам бренд-шефа ресторанов «Старого города» Алены Нефедовой, во время мастер-класса гости познакомятся с историей пиццы и смогут сами приготовить ее из свежих ингредиентов по оригинальной итальянской рецептуре. Повара поделятся секретами кулинарного искусства и помогут гостям испечь пиццу в аутентичной дровяной печи.

«Детские мастер-классы „Готовим пиццу в дровяной печи“, станут традиционными и будут проводиться каждую вторую среду месяца», — говорится в пресс-релизе «Старого города».

Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей. Бронь столиков: 700-002.

Первый мастер-класс пройдет 12 сентября. Затем их будут проводить в каждую вторую среду месяца в пиццерии «Неаполь» в отеле «Старый город» по адресу улица: улица Мюнстерская дом №2.

Аккаунт пиццерии «Неаполь» в Instagram

К услугам гостей «Старого города» — традиционный британский паб «Бристоль» с широким ассортиментом оригинального английского пива и богатой коллекцией ирландского виски. В банкетных залах «Старого города» проходят «гастро-вечера» с кулинарными шедеврами от лучших шеф-поваров Рязани и приглашенных звезд.

Конгресс-отель «Старый город» — это четырехзвездочный гостиничный комплекс на Лыбедском бульваре, в самом центре Рязани. Благодаря удобному расположению и оригинальной европейской архитектуре отель стал еще одной рязанской достопримечательностью и популярным местом для свадебных фотосессий.

«Старый Город» в 2017 году возвела «Северная Компания». Застройщик благоустроил прилегающая часть Лыбедского бульвара и создал уникальный парк скульптур, выполненных мастерами из разных городов России.


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42 минуты назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза и пообщался с теми, кто вынужден на себе испытать все тяготы бюрократических проволочек.

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