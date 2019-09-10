Рязанцев научат печь итальянскую пиццу

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В четверг, 12 сентября, в пиццерии «Неаполь» детей научат готовить итальянскую пиццу в дровяной печи. Мастер-класс анонсировала пресс-служба конференц-отеля «Старый город».
По словам бренд-шефа ресторанов «Старого города» Алены Нефедовой, во время мастер-класса гости познакомятся с историей пиццы и смогут сами приготовить ее из свежих ингредиентов по оригинальной итальянской рецептуре. Повара поделятся секретами кулинарного искусства и помогут гостям испечь пиццу в аутентичной дровяной печи.
«Детские мастер-классы „Готовим пиццу в дровяной печи“, станут традиционными и будут проводиться каждую вторую среду месяца», — говорится в пресс-релизе «Старого города».
Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей. Бронь столиков: 700-002.
Первый мастер-класс пройдет 12 сентября. Затем их будут проводить в каждую вторую среду месяца в пиццерии «Неаполь» в отеле «
Аккаунт пиццерии «Неаполь» в
К услугам гостей «Старого города» — традиционный британский паб «
Конгресс-отель «Старый город» — это четырехзвездочный гостиничный комплекс на Лыбедском бульваре, в самом центре Рязани. Благодаря удобному расположению и оригинальной европейской архитектуре отель стал еще одной рязанской достопримечательностью и популярным местом для свадебных фотосессий.
«Старый Город» в 2017 году возвела «
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