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13:17, 10 сентября 2019 300
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Рокотянская прокомментировала назначение Сорокиной

Рокотянская прокомментировала назначение Сорокиной

Юлия Рокотянская прокомментировала назначение Сорокиной на должность мэра. Во вторник, 10 сентября, глава Рязани в беседе с журналистами поделилась ожиданиями от работы с новой главой администрации.

«Сегодня решился актуальный и наболевший вопрос, который обсуждался общественностью и гражданами. Елена Борисовна [Сорокина] за несколько месяцев своей работы показала себя профессионалом, который умеет конструктивно работать в своей команде», — подчеркнула Рокотянская.

Она выразила надежду, что взаимодействие с депутатским корпусом продолжится в диалоге.

«Надеемся продолжить конструктивную работу по решению хозяйственных, социальных и туристических проблем в Рязани. Надеемся, что наш город стане красивее, лучше, а благосостояние жителей будет улучшаться», — подытожила глава Рязани.

Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину избрали на должность главы администрации Рязани большинством голосов.


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