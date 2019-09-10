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Юлия Рокотянская прокомментировала назначение Сорокиной на должность мэра. Во вторник, 10 сентября, глава Рязани в беседе с журналистами поделилась ожиданиями от работы с новой главой администрации.
«Сегодня решился актуальный и наболевший вопрос, который обсуждался общественностью и гражданами. Елена Борисовна [Сорокина] за несколько месяцев своей работы показала себя профессионалом, который умеет конструктивно работать в своей команде», — подчеркнула Рокотянская.
Она выразила надежду, что взаимодействие с депутатским корпусом продолжится в диалоге.
«Надеемся продолжить конструктивную работу по решению хозяйственных, социальных и туристических проблем в Рязани. Надеемся, что наш город стане красивее, лучше, а благосостояние жителей будет улучшаться», — подытожила глава Рязани.
Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину
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