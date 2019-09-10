RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Николай Любимов прокомментировал назначение Сорокиной на пост мэра Рязани. Губернатор сделал это на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня Елена Сорокина назначена на должность главы администрации Рязани. Некоторые стиль ее работы сравнивают с Надеждой Чумаковой. Но главное не стиль, а результат, и оценить его должны будут рязанцы, для которых мы трудимся. Елена Борисовна, желаю удачи», — написал он.
Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Касимовском шоссе закрыли наркопритон
|
cледующая новость →Путин уволил заместителя Сергея Лаврова
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.