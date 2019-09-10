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17:47, 10 сентября 2019 238
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Николай Любимов прокомментировал назначение Сорокиной на пост мэра Рязани

Николай Любимов прокомментировал назначение Сорокиной на пост мэра Рязани

Николай Любимов прокомментировал назначение Сорокиной на пост мэра Рязани. Губернатор сделал это на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня Елена Сорокина назначена на должность главы администрации Рязани. Некоторые стиль ее работы сравнивают с Надеждой Чумаковой. Но главное не стиль, а результат, и оценить его должны будут рязанцы, для которых мы трудимся. Елена Борисовна, желаю удачи», — написал он.

Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину избрали на должность главы администрации Рязани большинством голосов.


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