«Никчемных людей не бывает». Сорокина анонсировала кадровые изменения в мэрии

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 10 сентября, в беседе с журналистами избранная на должность мэра Рязани Елена Сорокина ответила на вопрос о «формировании будущей команды». Она анонсировала кадровые изменения в администрации.
«Безусловно изменения будут. Они не будут носить революционный характер. Я сторонник эволюции, а не революции. Человеку всегда надо дать возможность проявиться себя. Может быть на другом участке работы, но плохих и никчемных людей не бывает. Просто надо найти то место, которое будет соответствовать этому человеку и он нашему городу принесет наибольшую пользу», — подчеркнула Сорокина.
Также она заявила, что планирует обсудить с депутатами и горожанами изменение структуры городского хозяйства, которое она анонсировала во время представления программы развития города.
Кроме того Сорокина сказала, что пока не планирует создавать страницы в соцсетях.
«Пока не знаю. На это нужно время. Я не хочу, чтобы это кто-то это делал за меня», — заключила глава администрации.
Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину
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