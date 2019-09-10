Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:34, 10 сентября 2019 201
 0    0

«Никчемных людей не бывает». Сорокина анонсировала кадровые изменения в мэрии

«Никчемных людей не бывает». Сорокина анонсировала кадровые изменения в мэрии

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 10 сентября, в беседе с журналистами избранная на должность мэра Рязани Елена Сорокина ответила на вопрос о «формировании будущей команды». Она анонсировала кадровые изменения в администрации.

«Безусловно изменения будут. Они не будут носить революционный характер. Я сторонник эволюции, а не революции. Человеку всегда надо дать возможность проявиться себя. Может быть на другом участке работы, но плохих и никчемных людей не бывает. Просто надо найти то место, которое будет соответствовать этому человеку и он нашему городу принесет наибольшую пользу», — подчеркнула Сорокина.

Также она заявила, что планирует обсудить с депутатами и горожанами изменение структуры городского хозяйства, которое она анонсировала во время представления программы развития города.

Кроме того Сорокина сказала, что пока не планирует создавать страницы в соцсетях.

«Пока не знаю. На это нужно время. Я не хочу, чтобы это кто-то это делал за меня», — заключила глава администрации.

Напомним, во вторник, 10 сентября, Сорокину избрали на должность главы администрации Рязани большинством голосов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 411
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 153
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 762
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 520
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 456
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум