На участке улицы в центре Рязани на неделю перекроют движение

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На участке улицы Некрасова перекроют движение на неделю. Об этом сообщил
Из-за ремонта теплотрассы движение перекроют в районе дома №3 с 8:00 11 сентября до 24:00 17 сентября.
Места работ огородят, там установят предупреждающие дорожные знаки.
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