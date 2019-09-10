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На Северной окружной столкнулись две легковушки. Видео с места ДТП опубликовали подписчики группы «ВКонтакте» «
Авария произошла вечером во вторник, 10 сентября. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
Как следует из записи, Hyundai Solaris столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Peugeot.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.