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19:43, 10 сентября 2019 198
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На Северной окружной столкнулись две легковушки

На Северной окружной столкнулись две легковушки

На Северной окружной столкнулись две легковушки. Видео с места ДТП опубликовали подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Авария произошла вечером во вторник, 10 сентября. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Как следует из записи, Hyundai Solaris столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Peugeot.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.


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8 часов назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

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