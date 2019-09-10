Из-за аварии в центре Рязани на 15 часов снизят подачу холодной воды

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Из-за аварии в центре Рязани на 15 часов снизят подачу воды. Об этом журналисту RZN.info сообщили в МП «Водоканал».
Это коснется домов по следующим адресам:
Возможны перебои в подаче воды на соседних улицах.
Ремонтные работу проведут в течение ночи и утра. По планам «Водоканала», снижение подачи произойдет с 21:00 10 сентября до 12:00 11 сентября.
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