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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В воскресенье, 1 сентября, в аварии в Воронежской области погибли четыре человека. Еще двое пострадали, передает
Четыре легковые машины и грузовик столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в 14 километрах южнее Павловска. Nissan выехал на «встречку», врезался в грузовой «МАЗ», а тот — в Citroën и Opel.
При падении «МАЗа» в одном автомобиле погибли три человека, во втором — один.
Всего в легковых машинах находились восемь человек. В больницу попали водитель фуры и одиннадцатилетний ребенок.
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