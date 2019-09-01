Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:47, 1 сентября 2019 2
 0    0

В аварии в Воронежской области погибли четыре человека

В аварии в Воронежской области погибли четыре человека

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 1 сентября, в аварии в Воронежской области погибли четыре человека. Еще двое пострадали, передает РИА Новости.

Четыре легковые машины и грузовик столкнулись на федеральной трассе М-4 «Дон» в 14 километрах южнее Павловска. Nissan выехал на «встречку», врезался в грузовой «МАЗ», а тот — в Citroën и Opel.

При падении «МАЗа» в одном автомобиле погибли три человека, во втором — один.

Всего в легковых машинах находились восемь человек. В больницу попали водитель фуры и одиннадцатилетний ребенок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 0
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 1
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 0
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
14:35, 19 августа 2019 1
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авариях на Солотчинском мосту
9:26, 24 августа 2019 0
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум