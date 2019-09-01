В День знаний Любимов пожелал рязанцам настойчивости и реализации планов

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В воскресенье, 1 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем знаний. Текст опубликован на сайте регионального правительства.
Глава региона отметил, что первое сентября — особенный праздник для каждого человека, независимо от его возраста, статуса и рода занятий.
«Школа дает нам не только знания, но и приучает к труду, формирует социальные навыки, закладывает основы будущего каждого из нас. Учебный год начинается и для студентов вузов и ссузов, курсантов и других обучающихся, а также педагогов и выпускников», — говорится в сообщении.
Любимов напомнил, что в сентябре откроется школа в селе Ерахтур Шиловского района. Кроме того, продолжается строительство школ в Горроще на 1100 мест и селе Незнаново Кораблинского района на 132 человека.
«В регионе создаются мобильные и стационарные кванториумы, центры гуманитарного и цифрового профилей, для одаренных детей, площадки для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, обновляются спортзалы в школах, строятся комплексы. В регионе активно ведется строительство новых школ. Наши дети будут учиться в современных комфортных условиях. Вместе с вами мы строим будущее и работаем, чтобы они имели возможность стать конкурентоспособными специалистами», — сообщается в тексте поздравления.
Губернатор пожелал рязанцам здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и настойчивости в достижении самых смелых целей.
Напомним, в прошлом году в День знаний Любимов
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