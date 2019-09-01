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Николай Любимов поздравил ТАСС со 115-летием на своей
По словам Любимова, за 115-летней историей ТАСС стоят «несколько поколений талантливых журналистов, громкие и важные открытия».
Читателям ТАСС доступны 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. У агентства есть 63 зарубежных представительства в 60 странах, а по всей России работают региональные центры и корпункты.
Фото со страницы Николая Любимова во «ВКонтакте»
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.