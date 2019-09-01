Для юных рязанцев устроили праздник к началу учебного года

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 30 августа, на улице Почтовой и Лыбедском бульваре прошел праздник «Волшебная страна знаний», посвященный началу учебного года, сообщил
Для разанцев работали интерактивные площадки, «Лаборатория безопасности», ярмарка глиняной игрушки и фотозоны.
Гости праздника смогли смастерить поделки, собрать роботов, принять участие в конкурсах, продемонстрировать знания о правилах поведения на дорогах. Дети под руководством педагогов изготовили украшения.
Учащиеся объединения «Юный экскурсовод» провели для желающих экскурсию по улице Почтовой.
На главной сцене прошел концерт с участием творческих коллективов.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.