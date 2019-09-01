Центральному агентству недвижимости исполнилось 28 лет

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1 сентября Центральное агентство недвижимости отмечает 28 лет со дня основания.
«Начав свою работу на заре существования отечественного рынка недвижимости, компания практически сразу заняла лидирующие позиции среди риэлторских фирм Рязани и не утратила этот статус до сих пор», — отметили в организации.
Там добавили, что большинство бизнес-аналитиков связывают успех Центрального агентства с харизматичностью и дальновидностью топ-менеджеров, осознанным клиенториентированным подходом и выверенной кадровой политикой.
Рязанский городской сайт RZN.info поздравляет своего многолетнего стратегического партнера с очередным днем рождения. Желаем благодарных клиентов, новых востребованных проектов и процветания вне зависимости от экономической и политической ситуации!
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.