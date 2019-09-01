Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:52, 1 сентября 2019 78

Центральному агентству недвижимости исполнилось 28 лет

Центральному агентству недвижимости исполнилось 28 лет

1 сентября Центральное агентство недвижимости отмечает 28 лет со дня основания.

«Начав свою работу на заре существования отечественного рынка недвижимости, компания практически сразу заняла лидирующие позиции среди риэлторских фирм Рязани и не утратила этот статус до сих пор», — отметили в организации.

Там добавили, что большинство бизнес-аналитиков связывают успех Центрального агентства с харизматичностью и дальновидностью топ-менеджеров, осознанным клиенториентированным подходом и выверенной кадровой политикой.

Рязанский городской сайт RZN.info поздравляет своего многолетнего стратегического партнера с очередным днем рождения. Желаем благодарных клиентов, новых востребованных проектов и процветания вне зависимости от экономической и политической ситуации!


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 469
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 171
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 801
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
14:35, 19 августа 2019 13 703
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авариях на Солотчинском мосту
9:26, 24 августа 2019 13 576
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум