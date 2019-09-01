80-летний рязанец на «шестерке» погиб, врезавшись в столб на улице Халтурина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 31 августа, на улице Халтурина рядом с домом №5-а произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 80-летний рязанец за рулем ВАЗ-2106, двигаясь с Куйбышевского шоссе в сторону улицы Есенина, не справился с управлением и врезался в столб.
В результате ДТП пенсионер погиб. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФутболист набьет татуировку на память о Рязани
|
cледующая новость →В аэропортах Москвы задержали и отменили около сотни рейсов
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?