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13:35, 9 августа 2019 127
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Житель Сумерек незаконно рубил лес в Кадомском районе

Житель Сумерек незаконно рубил лес в Кадомском районе

Житель деревни Сумерки Кадомского района незаконно рубил лес. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудники местной прокуратуры. Во время объезда лесов они обнаружили следы вырубки. При этом документы на разрешение никто не оформлял.

Прибывшие полицейские заметили следы трактора, на котором могли вывезти бревна. В результате правоохранители установили личность злоумышленника — 57-летнего мужчину, которого ранее уже привлекали к ответственности за хищение леса.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ.


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