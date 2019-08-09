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В Шлаковом из-за ветра упал столб. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Пост размещен в соцсети в пятницу, 9 августа, в 19:20. В комментариях к публикации уточнили, что эта дорога ведет к улице Халтурина.
На снимке видно, что вместе с опорой ЛЭП упала ветка дерева.
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