В Сасовский район приехали 180 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области

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Фото: Издательство «Пресса»
В Сасовский район на отдых приехали 180 детей и 15 сопровождающих из восьми школ и двух школ-интернатов города Нижнеудинск, пострадавшего от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщило издательство «
Они до 29 августа будут отдыхать в лагере «Лесная сказка» вблизи села Мыс Доброй Надежды.
Детей перевозили на 12 автобусах, которые сопровождались автомобилями ДПС и машинами «скорой».
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».