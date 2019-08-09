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В Рязань привезли икону святого пророка Илии — покровителя воздушно-космических сил и ВДВ, пишет ГТРК «Ока».
Образ сначала доставили на авиабазу в Дягилеве, после чего икону на вертолете перевезли на полигон Дубровичи.
До воскресенья у военнослужащих будет возможность принять участие в молебнах. Поклониться иконе смогут все желающие.
Во вторник, 13 августа, во вторник образприбудет в Борисо-Глебский собор Рязани. Затем икону перенесут в воинский храм Воскресения Словущего на улице Военных Автомобилистов.
Фото ГТРК «Ока»
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