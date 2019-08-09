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В пятницу и выходные автоинспекторы проверят рязанцев на трезвость. Об этом сообщила
Рязанцев попросили не оставаться равнодушными к проблеме пьянства и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
Если вы стали свидетелем такого вождения, необходимо сообщить об этом по телефонам (4912) 29-74-54, 29-74-64.
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