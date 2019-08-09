Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:48, 9 августа 2019 256
 0    0

В перинатальном центре родились недоношенные тройняшки

В перинатальном центре родились недоношенные тройняшки

В перинатальном центре родились тройняшки. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Девочки появились на свет раньше срока, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Вес новорожденных составил примерно 1200 граммов, 1600 граммов и 1800 граммов.

«Реанимационная помощь не потребовалась, девочки дышат самостоятельно. Они находятся под наблюдением специалистов отделения патологии новорожденных», — говорится в сообщении.

Отметим, тройня стала уже второй в этом году. Первая появилась на свет в новогоднюю ночь. ⠀


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 395
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 495
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
10:02, 28 июля 2019 15 428
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 217
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 231
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум