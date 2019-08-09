В перинатальном центре родились недоношенные тройняшки

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В перинатальном центре родились тройняшки. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Девочки появились на свет раньше срока, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Вес новорожденных составил примерно 1200 граммов, 1600 граммов и 1800 граммов.
«Реанимационная помощь не потребовалась, девочки дышат самостоятельно. Они находятся под наблюдением специалистов отделения патологии новорожденных», — говорится в сообщении.
Отметим, тройня стала уже второй в этом году. Первая появилась на свет в новогоднюю ночь. ⠀
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