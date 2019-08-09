Трое жителей Мурома украли больше полутонны деталей железнодорожных путей

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Трое жителей Мурома 46, 57 лет и 41 года украли больше пятисот килограммов железнодорожных путей. Об этом сообщил
Подозреваемых задержали оперативники уголовного розыска ночью 31 июля.
В их машине обнаружили около двухсот металлических болтов, гаек и подкладок общей массой более пятисот килограммов.
Сумма причиненного ущерба составила около 45 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.
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