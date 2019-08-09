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11:11, 9 августа 2019 224
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Трое жителей Мурома украли больше полутонны деталей железнодорожных путей

Трое жителей Мурома украли больше полутонны деталей железнодорожных путей

Трое жителей Мурома 46, 57 лет и 41 года украли больше пятисот килограммов железнодорожных путей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Подозреваемых задержали оперативники уголовного розыска ночью 31 июля.

В их машине обнаружили около двухсот металлических болтов, гаек и подкладок общей массой более пятисот килограммов.

Сумма причиненного ущерба составила около 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.


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