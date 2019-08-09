С начала года рязанцев оштрафовали на 100 тысяч за незаконные свалки

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С начала года рязанцев оштрафовали на 106 тысяч 500 рублей за то, что они складывали мусор в не предназначенных для этого местах. Об этом сообщил
К административной ответственностипривлекли 35 нарушителей.
«На территории общего пользования запрещается складирование строительных материалов, угля, дров, мусора, топлива, удобрений, грунта, отходов производства и потребления, крупногабаритных отходов, твердых коммунальных отходов», — напомнили в мэрии
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