По требованию прокуратуры в селе Коростово убрали ограждение около общественного пляжа

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Прокуратура Рязанского района проверила информацию о заборе, который появился в селе Коростово вдоль реки Ока. Об этом сообщила
Как показала проверка, к береговой зоне незаконно перегородили проезд с помощью металлического забора.
По результатам проверки в суд направили иск об обязании демонтировать ограждение.
Требования прокурора удовлетворили.
Ранее местные жители
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