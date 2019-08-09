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На рязанскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю спиртным. Об этом сообщила
Факт незаконной продажи выявили у 79-летнего жительницы Пронского района.
Ранее женщину уже наказывали за продажу алкоголя.
«Нарушительница вновь начала торговать спиртным из дома. Вокруг ее дома опять закружились нетрезвые люди. Участковые задокументировали факт незаконной торговли», — говорится в сообщении.
Теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание.
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