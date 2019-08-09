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13:39, 9 августа 2019 122
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На рязанскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю спиртным

На рязанскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю спиртным

На рязанскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Факт незаконной продажи выявили у 79-летнего жительницы Пронского района.

Ранее женщину уже наказывали за продажу алкоголя.

«Нарушительница вновь начала торговать спиртным из дома. Вокруг ее дома опять закружились нетрезвые люди. Участковые задокументировали факт незаконной торговли», — говорится в сообщении.

Теперь злоумышленнице грозит уголовное наказание.


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