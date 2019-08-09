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Липчанка отсудила у мэрии квартиру за два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщил интернет-портал
Городское управление капитального ремонта уже объявило электронный аукцион на покупку квартиры. Суд обязал чиновников вне очереди предоставить семье с ребенком-инвалидом жилье.
Как уточняет издание, мальчик страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на дополнительную жилую площадь. Но пока малоимущая семья ютится в съемной квартире площадью 44,8 квадратных метра. Своего жилья у них нет.
При успешном завершении тендера ключи от квартиры новоселам вручат уже этой осенью.
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