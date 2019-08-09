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12:23, 9 августа 2019 161
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Из-за сильного ветра рязанцев попросили не парковать машины рядом с деревьями

Из-за сильного ветра рязанцев попросили не парковать машины рядом с деревьями

В пятницу, 9 августа, рязанцев предупредили об усилении ветра до 18-23 метров в секунду, дожде и грозе. Об этом сообщила администрация города.

Мэрия попросила рязанцев соблюдать следующие меры безопасности:

не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций; обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, дорожные знаки, вывески; не укрываться под крупными деревьями, избегать разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач); воздержаться от поездок на машине при обильных осадках.

В случае возникновения ЧС необходимо обратиться в единую службу спасения по городскому телефону «01» или с мобильного «112» и «101».


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