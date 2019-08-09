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18:26, 9 августа 2019 148
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Из-за аварии с двумя иномарками в центре Рязани образовалась пробка

Из-за аварии с двумя иномарками в центре Рязани образовалась пробка

В пятницу, 9 августа, в Рязани на улице Чкалова столкнулись Chevrolet и Renault. Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, что одну из машин отбросило на тротуар. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации новости на данном участке образовалась пробка. Скорость потока машин не превышает пяти километров в час.


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