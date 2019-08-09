Из-за аварии с двумя иномарками в центре Рязани образовалась пробка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 9 августа, в Рязани на улице Чкалова столкнулись Chevrolet и Renault. Фото опубликовали в
На кадрах видно, что одну из машин отбросило на тротуар. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на момент публикации новости на данном участке образовалась пробка. Скорость потока машин не превышает пяти километров в час.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле ищут очевидцев смертельной аварии, произошедшей на въезде в город
|
cледующая новость →Рязанское МЧС с помощью громкоговорителей предупредило о непогоде
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?