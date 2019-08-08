Под Новороссийском автобус и легковушка упали с 30-метрового обрыва

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В ДТП под Новороссийском погибли трое человек, травмы получили 44. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает
В среду, 7 августа, примерно в 22:00 на 16 километре дороги Новороссийск — Керченский пролив Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись в лоб, после чего упали с 30-метрового обрыва.
В машинах находились 47 человек. Все погибшие ехали в Volkswagen. Среди жертв ДТП двое детей.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию «Эллада» в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Предварительно, оба водителя были трезвыми.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».