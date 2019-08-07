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19:01, 7 августа 2019 64
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За полгода в Рязанской области умерло 19 младенцев

За полгода в Рязанской области умерло 19 младенцев

Фото: Pixabay.com

За полгода в Рязанской области умерло 19 младенцев. Статистику смертности за январь-июнь 2019 года опубликовал «Рязаньстат». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число смертей детей до одного года сократилось на треть.

Всего за первые полгода 2019 года в Рязанской области скончалось 8 726 человек, что на 237 меньше, чем в прошлом году. Причинами 40% смертей стали болезни системы кровообращения.

По сравнению с 2018 годом число кончин из-за алкогольного отравления увеличилось до 60 (на 25 единиц).

Почти в два раза сократилось количество смертей из-за болезней органов дыхания — 283 против 456.


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