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11:06, 7 августа 2019 102
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За неделю в Рязанской области подорожали яйца и мясо. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали яйца и мясо. Мониторинг цен

За неделю, с 30 июля по 5 августа, Рязанской области подорожали куриные яйца. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на пшено, чай, соль, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, свинину, говядину, мясо кур и молоко.

Подешевели следующие продукты:

  • картофель — на 9,4%;
  • репчатый лук — на 4,7%;
  • морковь — на 2,7%;
  • рис — на 0,9%;
  • яблоки — на 0,6%;
  • крупа гречневая-ядрица — на 0,5%;
  • сахар-песок — на 0,2%;
  • капуста белокочанная — на 0,1%.

Цены на баранину, мороженую рыбу, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб не изменились.


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