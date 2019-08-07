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Во Владимире оштрафовали поставщика продуктов в школы и детсады. Об этом сообщил
Внеплановую проверку провели в отношении МУП «Мелкий опт».
Были выявлены следующие нарушения:
МУП «Мелкий опт» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений.
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