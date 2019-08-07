«Сбербанк» увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов

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«Сбербанк» увеличил скидку на ипотечный кредит для участников зарплатного проекта. Теперь она составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.).
Так, для зарплатных клиентов «Сбербанка» ставка на приобретение строящегося жилья в ипотеку составит 9,6%, готового жилья — 9,8%.
При этом минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка снижена до 7,6%.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов «Сбербанка», участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Дисконт для зарплатных клиентов в размере 0,5 п.п. распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
«Мы высоко ценим доверие наших зарплатных клиентов и стремимся создать привлекательные условия для решения всех вопросов с недвижимостью. Дополнительный дисконт на ставки по ипотеке и возможность оформить ипотечный кредит без предоставления документов при использовании „Сбербанк Онлайн“ и технологии „Сбербанк ID“ позволяют сделать приобретение жилья максимально выгодным и комфортным», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка».
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