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10:40, 7 августа 2019 121

«Сбербанк» увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов

«Сбербанк» увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов

«Сбербанк» увеличил скидку на ипотечный кредит для участников зарплатного проекта. Теперь она составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.).

Так, для зарплатных клиентов «Сбербанка» ставка на приобретение строящегося жилья в ипотеку составит 9,6%, готового жилья — 9,8%.

При этом минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка снижена до 7,6%.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов «Сбербанка», участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Дисконт для зарплатных клиентов в размере 0,5 п.п. распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

«Мы высоко ценим доверие наших зарплатных клиентов и стремимся создать привлекательные условия для решения всех вопросов с недвижимостью. Дополнительный дисконт на ставки по ипотеке и возможность оформить ипотечный кредит без предоставления документов при использовании „Сбербанк Онлайн“ и технологии „Сбербанк ID“ позволяют сделать приобретение жилья максимально выгодным и комфортным», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка».


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