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Николай Любимов посоветовал рязанцам посмотреть фильм про художника Виктора Иванова. На своей
Народный художник СССР, Почетный гражданин Рязани в беседе с журналисткой ТКР Евгенией Фроловой рассказал о своем «суровом» стиле и вдохновении, которое нашел в Рязанской области.
Напомним, 2 августа Виктор Иванов
По решению губернатора в области учредили премию имени Иванова. Со следующего года ее будут вручать лучшим выпускникам художественного училища и художественных школ.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.