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17:09, 7 августа 2019 151
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Николай Любимов посоветовал рязанцам посмотреть фильм про художника Виктора Иванова

Николай Любимов посоветовал рязанцам посмотреть фильм про художника Виктора Иванова

Николай Любимов посоветовал рязанцам посмотреть фильм про художника Виктора Иванова. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор опубликовал ссылку на видео.

Народный художник СССР, Почетный гражданин Рязани в беседе с журналисткой ТКР Евгенией Фроловой рассказал о своем «суровом» стиле и вдохновении, которое нашел в Рязанской области.

Напомним, 2 августа Виктор Иванов отметил 95-летие. Юбиляра наградили «Знаком великого князя Олега Рязанского».

По решению губернатора в области учредили премию имени Иванова. Со следующего года ее будут вручать лучшим выпускникам художественного училища и художественных школ.


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