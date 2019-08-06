Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 6 августа 2019 325
 0    0

Во вторник в Рязани на шести улицах отключили холодную воду

Во вторник в Рязани на шести улицах отключили холодную воду

Во вторник, 6 августа, в Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет из-за ремонта на водопроводе по следующим адресам:

  • с 9:00 до 16:00 — улица Татарская, дома 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 15, 17, улица 1-й проезд Гагарина, дом 12, улица Гагарина, дома 14, 14 корпус 1;
  • с 9:30 до 16:00 — улица Халтурина, дома 1а, 3а, 5а, 1б, улица Ломоносова, дома 1, 5, 9, улица Ленинского Комсомола, дома 13, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 корпус 1.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе?

Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе? 3

После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 064
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 176
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 060
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 799
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 537
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум