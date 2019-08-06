В Рязанской области определили сроки летне-осенней охоты

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В Рязанской области определили сроки летне-осеннего сезона охоты. Информацию опубликовали на
Поохотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут в период с с 17 августа по 15 ноября, на боровую дичь — с 17 августа по 31 декабря.
Охота на птиц с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена в следующие сроки: на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 15 ноября; на боровую, полевую и степную дичь — в период 5 августа по 31 декабря.
Охота на дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в пункте 3.2 правил охоты.
График выдачи разрешений на охоту можно посмотреть
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