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12:14, 6 августа 2019 150
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В Рязанской области определили сроки летне-осенней охоты

В Рязанской области определили сроки летне-осенней охоты

В Рязанской области определили сроки летне-осеннего сезона охоты. Информацию опубликовали на сайте регионального минприроды.

Поохотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь рязанцы смогут в период с с 17 августа по 15 ноября, на боровую дичь — с 17 августа по 31 декабря.

Охота на птиц с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена в следующие сроки: на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 15 ноября; на боровую, полевую и степную дичь — в период 5 августа по 31 декабря.

Охота на дичь с одной собакой разрешена с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в пункте 3.2 правил охоты.

График выдачи разрешений на охоту можно посмотреть здесь.


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