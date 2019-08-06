Сотрудница рязанского отделения «Сбербанка» украла больше трех миллионов рублей

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Во вторник, 30 июля, Шацкий районный суд вынес приговор в отношении сотрудницы рязанского отделения «Сбербанка», укравшей больше трех миллионов рублей. Об этом сообщил
Женщину обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Всего ей предъявили четыре эпизода нарушений.
Суд установил, что обвиняемая работала заместителем руководителя офиса. В период с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года она совершила кражу денежных средств, принадлежащих «Сбербанку». Сумма ущерба составила 3 365 434 рублей.
Подсудимая признала себя виновной и раскаялась.
Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также осужденная обязана возместить ущерб банку.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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