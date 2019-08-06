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19:49, 6 августа 2019 124
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Сотрудница рязанского отделения «Сбербанка» украла больше трех миллионов рублей

Сотрудница рязанского отделения «Сбербанка» украла больше трех миллионов рублей

Во вторник, 30 июля, Шацкий районный суд вынес приговор в отношении сотрудницы рязанского отделения «Сбербанка», укравшей больше трех миллионов рублей. Об этом сообщил сайт суда.

Женщину обвиняли в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Всего ей предъявили четыре эпизода нарушений.

Суд установил, что обвиняемая работала заместителем руководителя офиса. В период с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года она совершила кражу денежных средств, принадлежащих «Сбербанку». Сумма ущерба составила 3 365 434 рублей.

Подсудимая признала себя виновной и раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также осужденная обязана возместить ущерб банку.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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