Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:02, 6 августа 2019 487
 0    0

Рязанский бизнесмен вышел покурить и лишился борсетки с 70 тысячами

Рязанский бизнесмен вышел покурить и лишился борсетки с 70 тысячами

Фото: Ru.wikipedia.org

У рязанского бизнесмена украли борсетку с 70 тысячами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 22-летний рязанец, который сообщил, что из его палатки, расположенной на окраине города, пропала сумка с деньгами, документами и банковской картой.

Полицейские опросили пострадавшего и выяснили, что мужчина буквально на минуту оставил барсетку без присмотра на прилавке, когда вышел на улицу покурить.

Опросив работников торговой площадки и посмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, на каком автомобиле передвигался злоумышленник.

Вскоре полицейские выяснили, что разыскиваемый автомобиль въехал в Путятино. Стражи порядка разыскали владельца машины и выяснили его место проживания. Оказалось, что к краже причастен 34-летний местный житель. Его задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 1

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 079
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 15 193
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 15 084
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
11:44, 1 августа 2019 13 830
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего 2
22:09, 25 июля 2019 13 579
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум