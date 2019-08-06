Рязанский бизнесмен вышел покурить и лишился борсетки с 70 тысячами

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Фото: Ru.wikipedia.org
У рязанского бизнесмена украли борсетку с 70 тысячами. Об этом сообщила
В полицию обратился 22-летний рязанец, который сообщил, что из его палатки, расположенной на окраине города, пропала сумка с деньгами, документами и банковской картой.
Полицейские опросили пострадавшего и выяснили, что мужчина буквально на минуту оставил барсетку без присмотра на прилавке, когда вышел на улицу покурить.
Опросив работников торговой площадки и посмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, на каком автомобиле передвигался злоумышленник.
Вскоре полицейские выяснили, что разыскиваемый автомобиль въехал в Путятино. Стражи порядка разыскали владельца машины и выяснили его место проживания. Оказалось, что к краже причастен 34-летний местный житель. Его задержали.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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